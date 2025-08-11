서울 여의도서 1톤 트럭 전도…70대 운전자 이송·가로등 파손

오늘(11일) 새벽 0시 35분쯤 서울 영등포구 여의도 IFC몰 앞 도로에서 1톤 트럭이 달리다 넘어졌습니다.



이 사고로 70대 운전자 A 씨가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



사고 충격으로 가로등 1개와 도로 경계석이 파손됐습니다.



경찰은 A씨가 음주 상태는 아닌걸로 파악하고, 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.



