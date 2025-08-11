미 부통령 “트럼프·푸틴·젤렌스키 3자 회담 추진 중”

도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께하는 3자 회담을 추진하고 있다고 J.D. 밴스 미국 부통령이 현지 시각 10일 밝혔습니다.



밴스 부통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 그간 종전 중재에 진전이 없었던 가장 큰 이유는 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령을 만나기를 거부했기 때문이라면서 "이제 트럼프 대통령은 그걸(푸틴의 입장) 바꾸도록 했다"고 말했습니다.



이어 "솔직히 이제 우리는 세 정상이 언제 (협상장에) 앉아서 이 분쟁의 종식을 논의할 수 있는지에 대한 일정 같은 것들을 정하려고 하고 있다"고 덧붙였습니다.



그러면서 "우리는 우크라이나와 러시아가 살인이 끝나는 상대적인 평화 속에 살 수 있게 하는 어떤 협상안을 찾으려고 노력할 것이다. 이건 누구도 엄청나게 만족하지는 못할 것이다. 이게 끝날 무렵에 러시아와 우크라이나 둘 다 아마 만족하지 못할 것"이라고 관측했습니다.



밴스 부통령은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령을 만나기 전에 젤렌스키 대통령을 먼저 만나면 좋겠냐는 질문에는 "그게 그렇게 생산적일 것이라 생각하지 않는다"라고 답했습니다.



이어 "난 근본적으로 미국 대통령이 이 둘을 좀 한자리에 모으는 사람이 돼야 한다고 생각한다. 우리는 물론 우크라이나와 대화하겠다"고 밝혔습니다.



아울러 "근본적으로 이건 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 제대로 앉아서 그들의 이견을 해소하도록 강제할 필요가 있다"며 "결단력 있는 리더가 자리를 잡고 사람들이 만나도록 강제하는 게 평화로 가는 길"이라고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 오는 15일 미국 알래스카에서 푸틴 대통령을 만나 우크라이나 전쟁 종전 문제를 논의할 계획입니다.



이 대화의 진전 여부에 따라 이후 젤렌스키 대통령도 함께하는 3자 회담을 개최할 가능성이 제기되고 있습니다.



이번 인터뷰는 밴스 부통령이 미국을 출국하기 전인 지난 8일에 이뤄졌습니다.



밴스 부통령은 전날 영국 런던에서 유럽과 우크라이나 당국자들을 만나 푸틴 대통령과 회담 계획 등에 대해 논의했습니다.



밴스 부통령은 러시아산 원유를 수입하는 중국에도 추가 관세를 부과하냐는 질문에는 트럼프 대통령이 아직 "확고한 결정"을 하지 않았으며 "선택지를 검토하고 있다"고 답했습니다.



