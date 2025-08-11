국제

영국 배우 에마 톰슨 “트럼프가 27년 전 데이트 신청했다”

입력 2025.08.11 (04:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영국 배우 에마 톰슨(66)이 27년 전 도널드 트럼프(79) 미국 대통령에게서 데이트 신청을 받았다고 주장했습니다.

현지 시각 10일 독일 매체 슈테른 등에 따르면 톰슨은 지난 6일 개막한 스위스 로카르노영화제에서 이 같은 일화를 소개했습니다.

톰슨은 영화 '프라이머리 컬러스'를 촬영하던 1998년 트럼프 대통령이 전화를 걸어와 "내 아름다운 집들 중 한 곳에 묵도록 초대합니다. 함께 저녁을 먹을 수도 있어요"라고 제안했다고 말했습니다.

이에 톰슨은 "친절하시네요. 감사합니다. 또 연락드릴게요"라고 거절했다며 "트럼프와 데이트를 했다면 미국 역사의 흐름을 바꿀 수도 있었을 것"이라고 농담했습니다.

그러나 톰슨은 트럼프가 촬영지 숙소 연락처를 알아낸 건 '스토킹'이라고 말했습니다.

또 그날이 영화감독 겸 배우 케네스 브래나와 이혼이 확정된 날이었다며 "트럼프가 이혼한 멋진 여성을 찾고 있었다고 장담한다"고 말했습니다.

트럼프도 두 번째 부인 말라 메이플스와 이혼한 상태였습니다.

톰슨이 당시 촬영하던 '프라이머리 컬러스'는 아칸소 주지사 출신인 빌 클린턴 전 미국 대통령의 백악관 입성과 외도 스캔들을 모티브로 한 영화입니다.

톰슨은 힐러리 클린턴을 모델로 한 '주지사의 아내' 수전 스탠턴을 연기했습니다.

톰슨은 '해리포터' 시리즈의 트릴로니 교수로 잘 알려진 영국 배우입니다.

제인 오스틴의 동명 소설을 중국 출신 이안 감독이 영화로 만든 '센스 앤 센서빌리티'(1996)에서 각본을 쓰고 주연도 맡았습니다.

이 영화는 미국 아카데미 각색상, 영국 아카데미 작품상·여우주연상, 베를린영화제 황금곰상을 받았습니다.

톰슨은 올해 로카르노영화제에서 공로상에 해당하는 레오파드클럽상을 수상했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 영국 배우 에마 톰슨 “트럼프가 27년 전 데이트 신청했다”
    • 입력 2025-08-11 04:17:54
    국제
영국 배우 에마 톰슨(66)이 27년 전 도널드 트럼프(79) 미국 대통령에게서 데이트 신청을 받았다고 주장했습니다.

현지 시각 10일 독일 매체 슈테른 등에 따르면 톰슨은 지난 6일 개막한 스위스 로카르노영화제에서 이 같은 일화를 소개했습니다.

톰슨은 영화 '프라이머리 컬러스'를 촬영하던 1998년 트럼프 대통령이 전화를 걸어와 "내 아름다운 집들 중 한 곳에 묵도록 초대합니다. 함께 저녁을 먹을 수도 있어요"라고 제안했다고 말했습니다.

이에 톰슨은 "친절하시네요. 감사합니다. 또 연락드릴게요"라고 거절했다며 "트럼프와 데이트를 했다면 미국 역사의 흐름을 바꿀 수도 있었을 것"이라고 농담했습니다.

그러나 톰슨은 트럼프가 촬영지 숙소 연락처를 알아낸 건 '스토킹'이라고 말했습니다.

또 그날이 영화감독 겸 배우 케네스 브래나와 이혼이 확정된 날이었다며 "트럼프가 이혼한 멋진 여성을 찾고 있었다고 장담한다"고 말했습니다.

트럼프도 두 번째 부인 말라 메이플스와 이혼한 상태였습니다.

톰슨이 당시 촬영하던 '프라이머리 컬러스'는 아칸소 주지사 출신인 빌 클린턴 전 미국 대통령의 백악관 입성과 외도 스캔들을 모티브로 한 영화입니다.

톰슨은 힐러리 클린턴을 모델로 한 '주지사의 아내' 수전 스탠턴을 연기했습니다.

톰슨은 '해리포터' 시리즈의 트릴로니 교수로 잘 알려진 영국 배우입니다.

제인 오스틴의 동명 소설을 중국 출신 이안 감독이 영화로 만든 '센스 앤 센서빌리티'(1996)에서 각본을 쓰고 주연도 맡았습니다.

이 영화는 미국 아카데미 각색상, 영국 아카데미 작품상·여우주연상, 베를린영화제 황금곰상을 받았습니다.

톰슨은 올해 로카르노영화제에서 공로상에 해당하는 레오파드클럽상을 수상했습니다.
계현우
계현우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 <br>지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정
당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”

당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”
첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심

첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.