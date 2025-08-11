영국 배우 에마 톰슨 “트럼프가 27년 전 데이트 신청했다”
입력 2025.08.11 (04:17)
영국 배우 에마 톰슨(66)이 27년 전 도널드 트럼프(79) 미국 대통령에게서 데이트 신청을 받았다고 주장했습니다.
현지 시각 10일 독일 매체 슈테른 등에 따르면 톰슨은 지난 6일 개막한 스위스 로카르노영화제에서 이 같은 일화를 소개했습니다.
톰슨은 영화 '프라이머리 컬러스'를 촬영하던 1998년 트럼프 대통령이 전화를 걸어와 "내 아름다운 집들 중 한 곳에 묵도록 초대합니다. 함께 저녁을 먹을 수도 있어요"라고 제안했다고 말했습니다.
이에 톰슨은 "친절하시네요. 감사합니다. 또 연락드릴게요"라고 거절했다며 "트럼프와 데이트를 했다면 미국 역사의 흐름을 바꿀 수도 있었을 것"이라고 농담했습니다.
그러나 톰슨은 트럼프가 촬영지 숙소 연락처를 알아낸 건 '스토킹'이라고 말했습니다.
또 그날이 영화감독 겸 배우 케네스 브래나와 이혼이 확정된 날이었다며 "트럼프가 이혼한 멋진 여성을 찾고 있었다고 장담한다"고 말했습니다.
트럼프도 두 번째 부인 말라 메이플스와 이혼한 상태였습니다.
톰슨이 당시 촬영하던 '프라이머리 컬러스'는 아칸소 주지사 출신인 빌 클린턴 전 미국 대통령의 백악관 입성과 외도 스캔들을 모티브로 한 영화입니다.
톰슨은 힐러리 클린턴을 모델로 한 '주지사의 아내' 수전 스탠턴을 연기했습니다.
톰슨은 '해리포터' 시리즈의 트릴로니 교수로 잘 알려진 영국 배우입니다.
제인 오스틴의 동명 소설을 중국 출신 이안 감독이 영화로 만든 '센스 앤 센서빌리티'(1996)에서 각본을 쓰고 주연도 맡았습니다.
이 영화는 미국 아카데미 각색상, 영국 아카데미 작품상·여우주연상, 베를린영화제 황금곰상을 받았습니다.
톰슨은 올해 로카르노영화제에서 공로상에 해당하는 레오파드클럽상을 수상했습니다.
계현우 기자 kye@kbs.co.kr
