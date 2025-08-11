사회

경찰, 오늘부터 광복절 폭주·난폭운전 특별단속

입력 2025.08.11 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경찰이 8·15 광복절을 앞두고 폭주·난폭운전 차량에 대한 특별단속에 나섭니다.

서울경찰청은 오늘(11일)부터 광복절이 포함된 이번 주를 '폭주행위 근절 및 예방을 위한 안전활동 강화 기간'으로 정하고 138개 주요 장소를 지정해 순찰합니다.

특히 오는 14일부터 광복절까지 이틀 동안은 경찰 396명, 경찰차 198대 등을 동원하는 등 단속 활동을 강화합니다.

폭주·난폭운전 차량이 발견되면 채증·추적 수사를 통해 운전자와 동승자를 전원 검거하고, 불법 행위에 이용된 차량은 압수할 예정입니다.

경찰은 "무질서한 교통법규 위반 행위로 도로 위 평온을 저해하고 안전을 위협하는 차량에 대해선 엄정 대응 기조로 지속적으로 단속하겠다"고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, 오늘부터 광복절 폭주·난폭운전 특별단속
    • 입력 2025-08-11 06:00:36
    사회
경찰이 8·15 광복절을 앞두고 폭주·난폭운전 차량에 대한 특별단속에 나섭니다.

서울경찰청은 오늘(11일)부터 광복절이 포함된 이번 주를 '폭주행위 근절 및 예방을 위한 안전활동 강화 기간'으로 정하고 138개 주요 장소를 지정해 순찰합니다.

특히 오는 14일부터 광복절까지 이틀 동안은 경찰 396명, 경찰차 198대 등을 동원하는 등 단속 활동을 강화합니다.

폭주·난폭운전 차량이 발견되면 채증·추적 수사를 통해 운전자와 동승자를 전원 검거하고, 불법 행위에 이용된 차량은 압수할 예정입니다.

경찰은 "무질서한 교통법규 위반 행위로 도로 위 평온을 저해하고 안전을 위협하는 차량에 대해선 엄정 대응 기조로 지속적으로 단속하겠다"고 밝혔습니다.
추재훈
추재훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”

“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”
1톤 트럭 가로등에 ‘쾅’…아이돌 공연 ‘폭발물 협박’에 수색 작업

1톤 트럭 가로등에 ‘쾅’…아이돌 공연 ‘폭발물 협박’에 수색 작업
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.