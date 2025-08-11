뉴스광장 1부

[출근길 날씨] 남부 중심 비…경기·강원 소나기

입력 2025.08.11 (06:30)

오늘은 남부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다.

정체전선의 영향으로 오전에 제주와 호남, 경남 서부부터 비가 내리기 시작하겠고, 오후에는 그 밖의 남부지방과 충청 남부로도 비가 확대되겠습니다.

경기 내륙과 강원 내륙에서는 소나기 구름이 발달하겠습니다.

내일까지 남해안에 최대 100mm 이상의 많은 비가 내리겠고, 제주에 최대 80mm, 광주와 전남 내륙에도 10~60mm의 비가 예상됩니다.

특히 오늘 오후부터 밤사이 남해안을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있겠습니다.

중부 내륙에서는 5~40mm의 소나기가 오겠습니다.

주 중반에는 주로 중부지방에 비가, 남부지방에는 소나기가 내리겠습니다.

오늘 중부지방에는 구름 많겠고, 남부지방은 흐리겠습니다.

제주도에서는 바람이 강하게 불겠습니다.

현재 기온은 서울이 25도, 강릉 22.6도를 가리키고 있습니다.

낮 기온은 어제보다 낮겠습니다.

서울과 춘천이 31도 예상되고, 남부지방은 광주, 부산이 28, 대구는 29도 등으로 대부분 30도를 밑돌겠습니다.

바다의 물결은 동해와 남해, 제주 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:박혜령

