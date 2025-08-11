뉴스광장 1부

장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의

입력 2025.08.11 (06:39) 수정 2025.08.11 (07:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

에어컨 아끼다 실내 열사병 사망…일본에서 올해도 속출

에어컨 아끼다 실내 열사병 사망…일본에서 올해도 속출
멸종 위기 붉은여우 방사…‘생태 균형’ 청신호

멸종 위기 붉은여우 방사…‘생태 균형’ 청신호

다음
[앵커]

올여름 장마가 끝난 뒤에도 폭우가 쏟아지는 일이 반복되고 있습니다.

기후변화의 영향이 큰 데, 이에 맞춰 장마의 개념을 재정립하자는 목소리가 나옵니다.

신방실 기상전문기자가 취재했습니다.

[리포트]

올여름 장마는 지난달 20일 끝났지만, 이후에도 폭우가 잇따랐습니다.

지난 3일 전남 함평과 무안에는 한 시간에 140mm 넘는 극한 폭우가 쏟아지기도 했습니다.

기후변화 탓에 전통적인 장마철인 6월 하순에서 7월 중하순을 넘어 많은 비가 내리고 있는 겁니다.

[강현석/국립기상과학원 예보연구부장 : "국지적이고 돌발적인 수증기 유입으로 인해서 이렇게 팝콘 터지듯이 구름에서 비가 쏟아지는 그런 현상들도 빈번하게 일어나고 있어서…"]

장맛비가 내리는 원인도 과거와 달라지고 있다는 게 학계의 분석입니다.

현행 교과서 상당수에 실린 것처럼 장마는 오호츠크해 기단과 북태평양 기단이 만나 생긴다는 게 통설입니다.

하지만 최근엔 오호츠크해 기단의 영향력이 줄어들고 있습니다.

[손석우/서울대 지구환경과학부 교수·장마특이기상연구센터장 : "많은 학자들은 장마를 정의하는 데 있어서 한대성 기단인 오호츠크 기단 혹은 오호츠크 고기압을 굳이 고려할 필요가 없다라는 의견들이 많이 있습니다."]

이 때문에 학계에서는 기후변화에 맞춰 장마의 개념을 재정립하자는 주장이 나오고 있습니다.

최근 국립기상과학원 조사에서 6월 하순부터 한 달가량을 장마 기간이라고 꼽은 전문가는 절반 정도였습니다.

8월 하순이나 9월 하순까지로 봐야 한다는 응답도 40% 넘게 나오는 등 학계에서도 의견이 분분합니다.

기상과학원은 올가을 일반인을 대상으로도 장마 기간에 대한 설문조사를 실시할 계획입니다.

KBS 뉴스 신방실입니다.

촬영기자:조용호 박상욱/영상편집:강정희/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의
    • 입력 2025-08-11 06:39:39
    • 수정2025-08-11 07:57:06
    뉴스광장 1부
[앵커]

올여름 장마가 끝난 뒤에도 폭우가 쏟아지는 일이 반복되고 있습니다.

기후변화의 영향이 큰 데, 이에 맞춰 장마의 개념을 재정립하자는 목소리가 나옵니다.

신방실 기상전문기자가 취재했습니다.

[리포트]

올여름 장마는 지난달 20일 끝났지만, 이후에도 폭우가 잇따랐습니다.

지난 3일 전남 함평과 무안에는 한 시간에 140mm 넘는 극한 폭우가 쏟아지기도 했습니다.

기후변화 탓에 전통적인 장마철인 6월 하순에서 7월 중하순을 넘어 많은 비가 내리고 있는 겁니다.

[강현석/국립기상과학원 예보연구부장 : "국지적이고 돌발적인 수증기 유입으로 인해서 이렇게 팝콘 터지듯이 구름에서 비가 쏟아지는 그런 현상들도 빈번하게 일어나고 있어서…"]

장맛비가 내리는 원인도 과거와 달라지고 있다는 게 학계의 분석입니다.

현행 교과서 상당수에 실린 것처럼 장마는 오호츠크해 기단과 북태평양 기단이 만나 생긴다는 게 통설입니다.

하지만 최근엔 오호츠크해 기단의 영향력이 줄어들고 있습니다.

[손석우/서울대 지구환경과학부 교수·장마특이기상연구센터장 : "많은 학자들은 장마를 정의하는 데 있어서 한대성 기단인 오호츠크 기단 혹은 오호츠크 고기압을 굳이 고려할 필요가 없다라는 의견들이 많이 있습니다."]

이 때문에 학계에서는 기후변화에 맞춰 장마의 개념을 재정립하자는 주장이 나오고 있습니다.

최근 국립기상과학원 조사에서 6월 하순부터 한 달가량을 장마 기간이라고 꼽은 전문가는 절반 정도였습니다.

8월 하순이나 9월 하순까지로 봐야 한다는 응답도 40% 넘게 나오는 등 학계에서도 의견이 분분합니다.

기상과학원은 올가을 일반인을 대상으로도 장마 기간에 대한 설문조사를 실시할 계획입니다.

KBS 뉴스 신방실입니다.

촬영기자:조용호 박상욱/영상편집:강정희/그래픽:이호영
신방실
신방실 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.