[잇슈 컬처] 세븐틴 준·청룽 출연 액션 영화, 다음 달 국내 개봉

케이팝 그룹 '세븐틴' 멤버 '준'씨가 이번엔 영화배우로서 팬들과 만납니다.



준 씨가 '문준휘'라는 본명으로 출연한 중국 영화 '포풍추영'이 다음 달 국내 극장에서도 개봉을 확정했습니다.



공개된 포스터에는 준 씨와 더불어 '청룽', '량자후이' 등 국내 관객들에게 친숙한 중화권 대표 스타들의 모습도 눈에 띄는데요.



영화 '포풍추영'은 최정예 경찰팀과 악명 높은 범죄 조직의 대립을 그린 액션 블록버스터로, 극 중 준 씨는 범죄 조직의 일원으로 분해 악역을 연기했습니다.



특히 준 씨는 어린 시절 실제로 중국 무술을 배웠다고 알려져 영화에서 보여줄 액션 연기에 팬들의 기대가 상당한데요.



아울러 중화권 스타들과 케이팝 스타까지, 화려한 캐스팅이 작품의 흥행 성적으로 이어질지도 주목됩니다.



