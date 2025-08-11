사회 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

입력 2025.08.11 (06:56) 수정 2025.08.11 (07:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 특검팀이 김 여사 순방 목걸이와 관련해 오늘(11일) 오전 서울 서초동 서희건설 등에 대한 압수수색에 착수했습니다. 압수수색 영장에는 '뇌물 공여' 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 김 여사가 '2022년 나토 순방' 당시 착용해 재산 신고 누락 등 의혹이 불거진 6000만 원대 목걸이와 같은 모델을 2022년쯤 대선 직후 서희건설 측 인물이 구매한 이력을 확인했습니다.

앞서 나토 순방 직전인 2022년 6월 초 서희건설 이봉관 회장 사위인 박성근 전 검사는 한덕수 당시 국무총리 비서실장에 임명됐습니다.

특검팀은 서희건설 측이 해당 목걸이를 김 여사에게 건네고 그 대가로 보은성 인사가 이뤄진 것은 아닌지 의심하고 오늘 본사 회계 자료 등을 확인하고 있습니다.

이 목걸이는 지난달 김 여사 인척 주거지에서 발견 됐는데, 모조품으로 드러나 특검팀은 '진품 바꿔치기'를 의심해왔습니다.

이에 김 여사는 최근 특검 소환 조사에서 "모친에게 주려고 홍콩에서 산 모조품"이라고 주장한 바 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
    • 입력 2025-08-11 06:56:25
    • 수정2025-08-11 07:59:59
    사회
김건희 특검팀이 김 여사 순방 목걸이와 관련해 오늘(11일) 오전 서울 서초동 서희건설 등에 대한 압수수색에 착수했습니다. 압수수색 영장에는 '뇌물 공여' 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 김 여사가 '2022년 나토 순방' 당시 착용해 재산 신고 누락 등 의혹이 불거진 6000만 원대 목걸이와 같은 모델을 2022년쯤 대선 직후 서희건설 측 인물이 구매한 이력을 확인했습니다.

앞서 나토 순방 직전인 2022년 6월 초 서희건설 이봉관 회장 사위인 박성근 전 검사는 한덕수 당시 국무총리 비서실장에 임명됐습니다.

특검팀은 서희건설 측이 해당 목걸이를 김 여사에게 건네고 그 대가로 보은성 인사가 이뤄진 것은 아닌지 의심하고 오늘 본사 회계 자료 등을 확인하고 있습니다.

이 목걸이는 지난달 김 여사 인척 주거지에서 발견 됐는데, 모조품으로 드러나 특검팀은 '진품 바꿔치기'를 의심해왔습니다.

이에 김 여사는 최근 특검 소환 조사에서 "모친에게 주려고 홍콩에서 산 모조품"이라고 주장한 바 있습니다.
한솔
한솔 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
윤 전 대통령 ‘내란 재판’ 재개…김건희 12일 구속심사

윤 전 대통령 ‘내란 재판’ 재개…김건희 12일 구속심사
정성호 “윤 적반하장식 태도, 유죄 가능성과 불법성만 가중” [지금뉴스]

정성호 “윤 적반하장식 태도, 유죄 가능성과 불법성만 가중” [지금뉴스]
해병특검, ‘채해병 사건’ 이첩 전후 대통령실-경찰 수차례 통화 정황 확인

해병특검, ‘채해병 사건’ 이첩 전후 대통령실-경찰 수차례 통화 정황 확인
내란특검, 신원식 전 안보실장 재소환…계엄 전후 상황 조사

내란특검, 신원식 전 안보실장 재소환…계엄 전후 상황 조사

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.