[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

김건희 특검팀이 김 여사 순방 목걸이와 관련해 오늘(11일) 오전 서울 서초동 서희건설 등에 대한 압수수색에 착수했습니다. 압수수색 영장에는 '뇌물 공여' 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 김 여사가 '2022년 나토 순방' 당시 착용해 재산 신고 누락 등 의혹이 불거진 6000만 원대 목걸이와 같은 모델을 2022년쯤 대선 직후 서희건설 측 인물이 구매한 이력을 확인했습니다.



앞서 나토 순방 직전인 2022년 6월 초 서희건설 이봉관 회장 사위인 박성근 전 검사는 한덕수 당시 국무총리 비서실장에 임명됐습니다.



특검팀은 서희건설 측이 해당 목걸이를 김 여사에게 건네고 그 대가로 보은성 인사가 이뤄진 것은 아닌지 의심하고 오늘 본사 회계 자료 등을 확인하고 있습니다.



이 목걸이는 지난달 김 여사 인척 주거지에서 발견 됐는데, 모조품으로 드러나 특검팀은 '진품 바꿔치기'를 의심해왔습니다.



이에 김 여사는 최근 특검 소환 조사에서 "모친에게 주려고 홍콩에서 산 모조품"이라고 주장한 바 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!