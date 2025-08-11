뉴스광장

[뉴스광장 2부 헤드라인]

입력 2025.08.11 (06:59) 수정 2025.08.11 (07:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

다음
하루 앞당겨 국무회의…조국 부부 등 사면할 듯

이재명 대통령이 오늘 임시 국무회의를 열어 조국 전 대표 부부 등의 사면 여부를 확정합니다. 국민의힘은 최악의 정치 사면이라며, 생중계를 요구하고 있습니다.

주한미군 재배치?…“국방비, GDP의 3.8%로 늘려야”

주한미군사령관이 "숫자보다 능력이 중요하다"며 주한미군 재배치를 시사했습니다. 미국 정부가 관세 협상 때 우리나라 국방비 50% 증액을 요구하려했다는 정황도 보도됐습니다.

윤 ‘내란 재판’ 재개…김건희 내일 구속심사

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 오늘 재개되는 가운데 윤 전 대통령은 또 불출석을 예고했습니다. 김건희 여사의 구속영장 심사는 내일 열립니다.

“젤렌스키 포함 3자 회담 추진”…“유럽 배제 안 돼”

밴스 미국 부통령이 트럼프와 푸틴, 젤렌스키가 함께 하는 3자 휴전 협상을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 유럽연합은 유럽을 배제해선 안 된다며 외교장관회의를 긴급 소집했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 2부 헤드라인]
    • 입력 2025-08-11 06:59:48
    • 수정2025-08-11 07:04:27
    뉴스광장
하루 앞당겨 국무회의…조국 부부 등 사면할 듯

이재명 대통령이 오늘 임시 국무회의를 열어 조국 전 대표 부부 등의 사면 여부를 확정합니다. 국민의힘은 최악의 정치 사면이라며, 생중계를 요구하고 있습니다.

주한미군 재배치?…“국방비, GDP의 3.8%로 늘려야”

주한미군사령관이 "숫자보다 능력이 중요하다"며 주한미군 재배치를 시사했습니다. 미국 정부가 관세 협상 때 우리나라 국방비 50% 증액을 요구하려했다는 정황도 보도됐습니다.

윤 ‘내란 재판’ 재개…김건희 내일 구속심사

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 오늘 재개되는 가운데 윤 전 대통령은 또 불출석을 예고했습니다. 김건희 여사의 구속영장 심사는 내일 열립니다.

“젤렌스키 포함 3자 회담 추진”…“유럽 배제 안 돼”

밴스 미국 부통령이 트럼프와 푸틴, 젤렌스키가 함께 하는 3자 휴전 협상을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 유럽연합은 유럽을 배제해선 안 된다며 외교장관회의를 긴급 소집했습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.