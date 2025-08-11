뉴스광장

동남아로 몰리는 ‘전자 쓰레기’…유해 물질 ‘범벅’인데 무대책

입력 2025.08.11 (07:23) 수정 2025.08.11 (07:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

최저임금 올라도 “시간당 7천500원?”…청년 피해 잇따라

최저임금 올라도 “시간당 7천500원?”…청년 피해 잇따라
특검, ‘순방 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

특검, ‘순방 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

다음
[앵커]

컴퓨터나 휴대전화 같은 전자기기들이 수명을 다하면 상당수 부속품은 버려지게 되죠.

이른바 전자 쓰레기가 되는 건데, 각국에서 발생한 이런 폐기물들이 동남아 지역 국가들로 몰리면서, 골칫거리가 되고 있습니다.

방콕 정윤섭 특파원이 보도합니다.

[리포트]

굵은 자물쇠를 절단기로 잘라내고, 컨테이너 문을 열자 잘게 부서진 쓰레기들이 가득 차 있습니다.

자세히 보니, 주로 전자 제품에 쓰이는 회로 기판과 금속 조각들, 이른바 '전자 쓰레기'들입니다.

태국 세관 당국에 이날만 컨테이너 6개 분량이 적발됐습니다.

[셋타웃 잔와타나/태국 관세청 과장 : "전자 부품 같은 쓰레기들은 X-레이 장비를 사용하거나 (컨테이너를) 직접 개봉해서 적발이 가능합니다."]

각국에서 전자 쓰레기를 떠넘기듯 태국에 몰래 수출하려던 건데, 최근 10개월 동안 적발된 것만 30여 건, 5백 톤이 넘습니다.

말레이시아도 지난해 미국에서만 3만 톤 넘게 반입되는 등 상당수 동남아 국가가 전자 쓰레기 불법 수출로 몸살을 앓고 있습니다.

[펜촘 새당/어스 타일랜드/태국 환경단체 대표 : "전자 쓰레기를 중국에 수출하던 많은 국가들이 (2018년 중국의 수입 금지 이후) 태국과 동남아 국가들로 눈을 돌리고 있습니다."]

전자 쓰레기에는 납과 수은, 카드뮴 등 유해 중금속이 포함돼, 유엔은 바젤협약으로 국가 간 이동을 엄격히 제한하고 있습니다.

바젤 협약에 따르면 전자 쓰레기 같은 유해 폐기물은 발생 국가에서 처리하는 게 원칙입니다.

특히 상대국의 동의가 없는 폐기물 이동은 금지돼 있습니다.

하지만 적발돼도 발생 국가로 반송하는 것 말고는 별다른 대책이 없는 게 현실입니다.

전 세계에서 배출되는 전자 쓰레기는 해마다 수천만 톤, 2030년엔 8천2백만 톤에 이를 것으로 유엔은 예상합니다.

방콕에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.

영상편집:이인영/자료조사:남서현/화면출처:어스 타일랜드·타이PBS/촬영:KEMIN/통역:NICHMON

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 동남아로 몰리는 ‘전자 쓰레기’…유해 물질 ‘범벅’인데 무대책
    • 입력 2025-08-11 07:23:34
    • 수정2025-08-11 07:27:57
    뉴스광장
[앵커]

컴퓨터나 휴대전화 같은 전자기기들이 수명을 다하면 상당수 부속품은 버려지게 되죠.

이른바 전자 쓰레기가 되는 건데, 각국에서 발생한 이런 폐기물들이 동남아 지역 국가들로 몰리면서, 골칫거리가 되고 있습니다.

방콕 정윤섭 특파원이 보도합니다.

[리포트]

굵은 자물쇠를 절단기로 잘라내고, 컨테이너 문을 열자 잘게 부서진 쓰레기들이 가득 차 있습니다.

자세히 보니, 주로 전자 제품에 쓰이는 회로 기판과 금속 조각들, 이른바 '전자 쓰레기'들입니다.

태국 세관 당국에 이날만 컨테이너 6개 분량이 적발됐습니다.

[셋타웃 잔와타나/태국 관세청 과장 : "전자 부품 같은 쓰레기들은 X-레이 장비를 사용하거나 (컨테이너를) 직접 개봉해서 적발이 가능합니다."]

각국에서 전자 쓰레기를 떠넘기듯 태국에 몰래 수출하려던 건데, 최근 10개월 동안 적발된 것만 30여 건, 5백 톤이 넘습니다.

말레이시아도 지난해 미국에서만 3만 톤 넘게 반입되는 등 상당수 동남아 국가가 전자 쓰레기 불법 수출로 몸살을 앓고 있습니다.

[펜촘 새당/어스 타일랜드/태국 환경단체 대표 : "전자 쓰레기를 중국에 수출하던 많은 국가들이 (2018년 중국의 수입 금지 이후) 태국과 동남아 국가들로 눈을 돌리고 있습니다."]

전자 쓰레기에는 납과 수은, 카드뮴 등 유해 중금속이 포함돼, 유엔은 바젤협약으로 국가 간 이동을 엄격히 제한하고 있습니다.

바젤 협약에 따르면 전자 쓰레기 같은 유해 폐기물은 발생 국가에서 처리하는 게 원칙입니다.

특히 상대국의 동의가 없는 폐기물 이동은 금지돼 있습니다.

하지만 적발돼도 발생 국가로 반송하는 것 말고는 별다른 대책이 없는 게 현실입니다.

전 세계에서 배출되는 전자 쓰레기는 해마다 수천만 톤, 2030년엔 8천2백만 톤에 이를 것으로 유엔은 예상합니다.

방콕에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.

영상편집:이인영/자료조사:남서현/화면출처:어스 타일랜드·타이PBS/촬영:KEMIN/통역:NICHMON
정윤섭
정윤섭 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.