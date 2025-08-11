남부에 또 비…낮 기온 어제보다 ↓

오늘 중부 지방은 가끔 구름 많겠고 남부에는 비가 오겠습니다.



내일까지 이어질 비의 양은 남해안에 최대 100mm 이상, 제주 최대 80mm 정도로 예상됩니다.



특히 오늘 오후부터 밤사이 시간당 30mm 안팎의 강한 비 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



충청권은 오후 들어 5mm 안팎의 빗방울이 떨어지겠고, 경기와 강원 내륙에는 소나기 올 때가 있겠습니다.



제주도에서는 바람이 강하게 불겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울 31도, 대구 29도, 광주 28도 등으로 어제보다 1~5도 정도 낮겠습니다.



바다의 물결은 동해와 남해, 제주 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.



당분간 남쪽 바다를 중심으로 높은 너울이 밀려와 해안 도로나 방파제를 넘을 때가 있겠습니다.



중부 지방은 이번 주 수요일과 목요일 비 소식이 예보돼있습니다.



