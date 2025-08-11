강원, 칡한우 전수 조사…전국 최대 규모

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도 축산기술연구소가 칡한우 유전 자원 보존과 유전적 다양성 확보를 위한 전수 조사를 마무리했습니다.



조사 결과 강원도 내 칡한우 사육 규모는 8개 시군에서 713마리로 집계됐습니다.



이는 전국 최대 규모에 해당합니다.



