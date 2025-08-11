뉴스광장(춘천)

강원, 칡한우 전수 조사…전국 최대 규모

[뉴스광장 강원 오프닝]
‘2차 반려동물 자진신고 기간’ 운영

강원도 축산기술연구소가 칡한우 유전 자원 보존과 유전적 다양성 확보를 위한 전수 조사를 마무리했습니다.

조사 결과 강원도 내 칡한우 사육 규모는 8개 시군에서 713마리로 집계됐습니다.

이는 전국 최대 규모에 해당합니다.

강원도 축산기술연구소가 칡한우 유전 자원 보존과 유전적 다양성 확보를 위한 전수 조사를 마무리했습니다.

조사 결과 강원도 내 칡한우 사육 규모는 8개 시군에서 713마리로 집계됐습니다.

이는 전국 최대 규모에 해당합니다.
이영일
이영일 기자

