강원, 칡한우 전수 조사…전국 최대 규모
입력 2025.08.11 (07:37) 수정 2025.08.11 (08:37)
강원도 축산기술연구소가 칡한우 유전 자원 보존과 유전적 다양성 확보를 위한 전수 조사를 마무리했습니다.
조사 결과 강원도 내 칡한우 사육 규모는 8개 시군에서 713마리로 집계됐습니다.
이는 전국 최대 규모에 해당합니다.
이영일 기자 my1004@kbs.co.kr이영일 기자의 기사 모음
