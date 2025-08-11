장마 끝났지만 사실상 ‘장맛비’…2차 우기?

동영상 고정 취소

주말 사이 전남 해안과 섬 지역을 중심으로 많은 비가 내렸습니다.



장마는 이미 지난달 초 끝났다고 발표됐는데, 장마 때 보이는 '정체전선'의 영향으로 비가 왔다는 점이 눈에 띄는데요.



'우기'라고 불러야 할 정도로 여름철 비의 형태가 달라지면서 재난 대책 재점검의 필요성은 더 커지고 있습니다.



양창희 기자입니다.



[리포트]



칠흙같은 바닷가에 굵은 빗줄기가 쉴 새 없이 쏟아집니다.



어제(10일) 새벽 0시쯤 한 시간 동안 진도군에 내린 비의 양은 48.6밀리미터.



2014년 관측 이후 8월 60분 강수로는 최고 기록입니다.



이틀간 강수량은 흑산도 226㎜, 홍도 206.5, 해남 북일면 196.5㎜ 등으로 전남 해안과 섬에 집중됐습니다.



큰 피해는 없었지만 산사태 우려로 일부 지역 주민들이 사전 대피하기도 했습니다.



[장경석/전남도 자연재난과장 : "산사태 취약지 등 8개 시군 126세대, 158명이 사전 대피했다가 (10일 오전) 8시 30분 전원 귀가한 상황입니다."]



많은 비가 내린 원인은 장마 때나 볼 수 있는 정체전선.



동서로 길게 발달한 비구름대가 전남에 머무르며 비를 뿌렸습니다.



남부지방 장마는 지난달 1일 이미 종료가 선언됐지만 장마와 비슷한 형태가 다시 나타난 겁니다.



여기에 오늘(11일)과 내일(12일)도 최고 80㎜의 비가 예보되는 등 장마를 방불케 하는 비가 이어질 전망입니다.



[백나연/광주지방기상청 예보관 : "제주도 부근 해상에 위치한 정체전선과 정체전선상에서 발달하는 저기압의 영향으로 11일 낮부터 12일 밤까지 비가 내리겠습니다."]



기후 변화의 영향으로 이렇게 8월부터 9월 초순 사이 비가 길게 오는 현상이 잇따라 나타나며 '2차 우기'라는 말도 등장한 상황.



기상청은 2022년 '장마 백서'에서 최근 들어 2차 우기가 더 빨리 시작하고 강수도 더 강해지는 추세라고 분석하기도 했습니다.



여름철 강수 형태가 달라지는 만큼 전통적인 장마의 개념을 바꿔야 한다는 목소리와 함께, 단기적인 복구를 넘어 반복적인 비 피해를 고려한 재난 관리 체계를 마련해야 한다는 지적도 나옵니다.



KBS 뉴스 양창희입니다.



촬영기자:박석수/영상편집:이두형



