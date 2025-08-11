삼척, 휴가철 반려견 유기 금지 운동

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

삼척시는 이달(8월) 29일까지 반려견 '유실·유기 없는 여름 휴가' 운동을 전개합니다.



이 기간 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 걸어 둡니다.



또, 온라인 홍보에도 나섭니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!