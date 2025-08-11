삼척, 휴가철 반려견 유기 금지 운동
입력 2025.08.11 (07:38) 수정 2025.08.11 (08:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
삼척시는 이달(8월) 29일까지 반려견 '유실·유기 없는 여름 휴가' 운동을 전개합니다.
이 기간 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 걸어 둡니다.
또, 온라인 홍보에도 나섭니다.
이 기간 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 걸어 둡니다.
또, 온라인 홍보에도 나섭니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 삼척, 휴가철 반려견 유기 금지 운동
-
- 입력 2025-08-11 07:38:23
- 수정2025-08-11 08:37:13
삼척시는 이달(8월) 29일까지 반려견 '유실·유기 없는 여름 휴가' 운동을 전개합니다.
이 기간 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 걸어 둡니다.
또, 온라인 홍보에도 나섭니다.
이 기간 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 걸어 둡니다.
또, 온라인 홍보에도 나섭니다.
-
-
정창환 기자 hwan0201@kbs.co.kr정창환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.