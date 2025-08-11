논산시, 국토부에 연산 간이역 설치 건의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

논산시는 호남선 고속화 건설사업에 대한 지역 주민 의견을 국토교통부에 전달했습니다.



주요 건의 내용은 연산역 폐쇄에 따른 연산 간이역을 설치와 육군훈련소 입대와 면회일 논산역 KTX 정차 횟수 증설 등입니다.



논산시는 해당 사안이 국방 도시 논산의 특수성을 고려해 필요한 조치라고 강조했습니다.



