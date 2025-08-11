이제는 ‘데이터 농업’ 시대…부여군, 과학영농 거점기관 선정

동영상 고정 취소

[앵커]



농사에도 과학이 깊숙이 들어오고 있습니다.



농사지을 토양검사에서 정밀하게 분석해 작물을 심는데요.



오랫동안 이 분야에 공을 들여온 부여군 농업기술센터가 충청권에서는 유일하게 과학영농 거점기관에 선정됐습니다.



박해평 기자의 보도입니다.



[리포트]



부여에서 멜론를 재배하는 박영민 씨는 요즘은 농사를 시작하기 전에 반드시 토양검사를 의뢰합니다.



과거에는 시료를 가지고 농업기술센터를 방문해 서류를 작성하고 결과를 받기까지, 오랜 시간과 절차를 거쳐야 했지만, 요즘은 휴대전화로 간단히 끝낼 수 있습니다.



새로 도입된 농업과학기술정보서비스, 즉 ASTIS 시스템 덕분입니다.



[박영민/부여군 은산면 : "이 프로그램 깔고 난 다음부터는 (결과가) 바로 와요. 이 핸드폰에 있으니까, 이게 저장이 돼 있으니까 언제든지 제가 불러올 수가 있어요. 그래서 즉시 즉시 처방할 수가 있고."]



ASTIS 시스템의 핵심은 농업기술센터의 키오스크입니다.



농민들이 의뢰한 시료와 항목별 측정 데이터를 입력하면 바로 농촌진흥청에 보내져 전국 각지의 영농데이터를 축적하는 핵심역할을 하고 있습니다.



시료는 곧바로 농산물안전분석실로 보내져 분석되고, 결과는 ASTIS 시스템을 통해 실시간으로 확인됩니다.



현재 경기와 경남, 정읍,함평,부여 등 5곳이 거점기관으로 선정됐는데, 앞으로 전국으로 확대돼 전국 각지의 영농 데이터를 축적해 데이터 기반 과학영농 체계를 구축하게 됩니다.



부여군 농업기술센터는 ASTIS 시스템이 부여에서 태동해 확산됐다고 밝혔습니다.



[김대환/부여군농업기술센터 소장 : "(부여군의 고객관리시스템이) ASTIS 시스템을 구축하는데 기본적인 모태가 되었고 이 시스템을 저희는 연동해서 계속 사용을 같이 하고 있습니다."]



현장의 문제를 데이터로 진단하고, 전문가와 AI를 활용해 해법을 제시하는 데이터 기반 과학영농이 시작하고 있습니다.



KBS 뉴스 박해평입니다.



촬영기자:강욱현



