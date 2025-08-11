뉴스광장(청주)

충북 상가 공실률 역대 최대…수익률은 역대 최저

입력 2025.08.11 (07:42) 수정 2025.08.11 (08:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전통시장 소비쿠폰 사용 제각각…“카드 결제 안 돼요”

전통시장 소비쿠폰 사용 제각각…“카드 결제 안 돼요”
충청북도, 농어업인 공익수당 조기 지급

충청북도, 농어업인 공익수당 조기 지급

다음
[앵커]

내수 부진이 길어지면서 충북의 중대형 상가는 물론, 소규모 상가의 공실률이 역대 최고치를 기록했습니다.

빈 상가가 늘어 임대가격지수와 투자 수익률은 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다.

보도에 구병회 기자입니다.

[리포트]

경영난을 이기지 못해 상가 곳곳이 문을 닫았습니다.

한국부동산원 조사 결과, 지난 2분기 충북 지역 중대형 상가의 공실률이 20%를 넘어섰습니다.

코로나19가 유행하던 2021년 3분기보다 더 높아 2013년 통계 조사 후 가장 높은 수치를 기록했습니다.

소규모 상가도 공실률이 8.9%로 사상 최고치를 기록하면서, 공실이 적어 안정적 투자처라는 말은 이제 옛말이 됐습니다.

임대 가격 지수도 소규모 상가는 99.2를 기록했고, 중대형 상가는 99.1로 임대동향조사 이후 최저치까지 하락했습니다.

투자 수익률도 중대형 상가는 0.47%로 2013년 조사 이후 가장 낮았습니다.

소규모 상가도 0.59%로 역대 두 번째로 낮았습니다.

이는 내수 침체 뿐아니라 최근 10년 사이, 상가 공급이 25% 이상 급증한 것도 원인입니다.

[이은형/대한건설정책연구원 연구위원 : "특히나 지방 도시에서는 중심 상권이 옮겨가는 경향을 종종 보입니다. 구도심에서 비어있는 상가의 규모가 전체 공실률에 영향을 미치는 경향이 있습니다."]

점점 늘어나고 있는 공실률.

매출 하락과 폐업으로 인한 소상공인의 고통을 그대로 반영하고 있습니다.

KBS 뉴스 구병회입니다.

촬영기자:박준규/그래픽:오은지

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 상가 공실률 역대 최대…수익률은 역대 최저
    • 입력 2025-08-11 07:41:59
    • 수정2025-08-11 08:43:22
    뉴스광장(청주)
[앵커]

내수 부진이 길어지면서 충북의 중대형 상가는 물론, 소규모 상가의 공실률이 역대 최고치를 기록했습니다.

빈 상가가 늘어 임대가격지수와 투자 수익률은 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다.

보도에 구병회 기자입니다.

[리포트]

경영난을 이기지 못해 상가 곳곳이 문을 닫았습니다.

한국부동산원 조사 결과, 지난 2분기 충북 지역 중대형 상가의 공실률이 20%를 넘어섰습니다.

코로나19가 유행하던 2021년 3분기보다 더 높아 2013년 통계 조사 후 가장 높은 수치를 기록했습니다.

소규모 상가도 공실률이 8.9%로 사상 최고치를 기록하면서, 공실이 적어 안정적 투자처라는 말은 이제 옛말이 됐습니다.

임대 가격 지수도 소규모 상가는 99.2를 기록했고, 중대형 상가는 99.1로 임대동향조사 이후 최저치까지 하락했습니다.

투자 수익률도 중대형 상가는 0.47%로 2013년 조사 이후 가장 낮았습니다.

소규모 상가도 0.59%로 역대 두 번째로 낮았습니다.

이는 내수 침체 뿐아니라 최근 10년 사이, 상가 공급이 25% 이상 급증한 것도 원인입니다.

[이은형/대한건설정책연구원 연구위원 : "특히나 지방 도시에서는 중심 상권이 옮겨가는 경향을 종종 보입니다. 구도심에서 비어있는 상가의 규모가 전체 공실률에 영향을 미치는 경향이 있습니다."]

점점 늘어나고 있는 공실률.

매출 하락과 폐업으로 인한 소상공인의 고통을 그대로 반영하고 있습니다.

KBS 뉴스 구병회입니다.

촬영기자:박준규/그래픽:오은지
구병회
구병회 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 <br>압수수색 영장 집행

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 압수수색 영장 집행
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”

대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.