충청북도, 농어업인 공익수당 조기 지급

충청북도는 농어업인 공익수당을 지난해보다 두 달 앞당겨 지난 7월부터 지급하고 있다고 밝혔습니다.



지급 요건도 완화해 도내 거주와 농어업 경영체 유지 기간을 ‘3년 이상’에서 ‘1년 이상’으로 줄였습니다.



올해 공익수당 지급 대상은 모두 7만 6천여 농가로, 지난해보다 5천800여 농가가 늘었습니다.



충청북도는 2022년부터 농어업의 지속 가능한 발전을 위해 농가당 60만 원의 공익수당을 지급하고 있습니다.



