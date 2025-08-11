뉴스광장

편견에 맞선 ‘용기’…세상으로 퍼져 나간 영혼의 ‘로큰롤’

입력 2025.08.11 (07:43) 수정 2025.08.11 (07:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

죽고 다쳐도 ‘바글바글’…야간 다이빙 속수무책

죽고 다쳐도 ‘바글바글’…야간 다이빙 속수무책
[새로 나온 책] 우리 안에 프로그래밍 된 위대한 능력 ‘집단 본능’ 외

[새로 나온 책] 우리 안에 프로그래밍 된 위대한 능력 ‘집단 본능’ 외

다음
[앵커]

무덥고 습한 날씨 속에 시원한 공연 한 편 만나보겠습니다.

모두가 '아니'라고 할 때 혼자만 '예'라고 답하기 쉽지 않죠.

큰 용기와 결단이 필요한데, 인종차별이 당연시되던 시대, 금기시되던 흑인들의 '로큰롤'을 백인 사회에 퍼뜨린 백인 DJ의 실제 이야기가 뮤지컬로 탄생했습니다.

김상협 기자입니다.

[리포트]

["여기는 다운, 다운, 언더그라운드!"]

인종차별이 극에 달했던 1950년대, 미국 남부 멤피스.

["길 잃은 날 구원해 준 내 영혼의 노래, 더 뮤직 오브 마이 소울!"]

백인 청년 휴이는 우연히 흑인 가수 펠리샤의 로큰롤을 듣게 되고.

["썸데이."]

백인 전용 방송국의 DJ에 응시하러 갔다가, 아무도 몰래 로큰롤 음악을 송출해 버립니다.

["리듬에 모든 걸 맡겨!"]

한 시대를 풍미한 로큰롤을 세상에 알린 이 첫 발걸음, 대부분의 사람이 관심을 두지 않던 화물차 운전기사 엘비스 프레슬리의 음악을 발굴해 낸 전설의 DJ 듀이 필립스의 실제 이야기입니다.

[정택운/DJ 휴이 역 : "흑인 음악을 사랑하고 그 흑인들의 무리에 들어가기 위해서 보여지는 진정성과 음악을 사랑하는 모습을 조금 잘 보여줘야 사람들도 그걸 이해할 수 있을 거라는 생각이 들어서…."]

편견에 맞선 휴이의 용기와 음악에 대한 열정을 그가 세상에 알린 로큰롤 노래들로 표현했습니다.

[정선아/펠리샤 역 : "한 시대를 풍미했던 그 로큰롤을 관객 여러분께 잘 들려드려야 되잖아요. 그러니까 공부를 좀 많이 했어요. 소울 음악도 많이 듣고, 또 보컬 레슨도 받고 …."]

무대 위에서 '하루의 무게는 잘 버텼나'고 묻는 주인공 휴이, 편견과 갈등에 지친 우리에게 작은 위로와 용기를 선사합니다.

KBS 뉴스 김상협입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:김형기/화면제공:(주)쇼노트

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 편견에 맞선 ‘용기’…세상으로 퍼져 나간 영혼의 ‘로큰롤’
    • 입력 2025-08-11 07:43:53
    • 수정2025-08-11 07:55:54
    뉴스광장
[앵커]

무덥고 습한 날씨 속에 시원한 공연 한 편 만나보겠습니다.

모두가 '아니'라고 할 때 혼자만 '예'라고 답하기 쉽지 않죠.

큰 용기와 결단이 필요한데, 인종차별이 당연시되던 시대, 금기시되던 흑인들의 '로큰롤'을 백인 사회에 퍼뜨린 백인 DJ의 실제 이야기가 뮤지컬로 탄생했습니다.

김상협 기자입니다.

[리포트]

["여기는 다운, 다운, 언더그라운드!"]

인종차별이 극에 달했던 1950년대, 미국 남부 멤피스.

["길 잃은 날 구원해 준 내 영혼의 노래, 더 뮤직 오브 마이 소울!"]

백인 청년 휴이는 우연히 흑인 가수 펠리샤의 로큰롤을 듣게 되고.

["썸데이."]

백인 전용 방송국의 DJ에 응시하러 갔다가, 아무도 몰래 로큰롤 음악을 송출해 버립니다.

["리듬에 모든 걸 맡겨!"]

한 시대를 풍미한 로큰롤을 세상에 알린 이 첫 발걸음, 대부분의 사람이 관심을 두지 않던 화물차 운전기사 엘비스 프레슬리의 음악을 발굴해 낸 전설의 DJ 듀이 필립스의 실제 이야기입니다.

[정택운/DJ 휴이 역 : "흑인 음악을 사랑하고 그 흑인들의 무리에 들어가기 위해서 보여지는 진정성과 음악을 사랑하는 모습을 조금 잘 보여줘야 사람들도 그걸 이해할 수 있을 거라는 생각이 들어서…."]

편견에 맞선 휴이의 용기와 음악에 대한 열정을 그가 세상에 알린 로큰롤 노래들로 표현했습니다.

[정선아/펠리샤 역 : "한 시대를 풍미했던 그 로큰롤을 관객 여러분께 잘 들려드려야 되잖아요. 그러니까 공부를 좀 많이 했어요. 소울 음악도 많이 듣고, 또 보컬 레슨도 받고 …."]

무대 위에서 '하루의 무게는 잘 버텼나'고 묻는 주인공 휴이, 편견과 갈등에 지친 우리에게 작은 위로와 용기를 선사합니다.

KBS 뉴스 김상협입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:김형기/화면제공:(주)쇼노트
김상협
김상협 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.