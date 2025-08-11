편견에 맞선 ‘용기’…세상으로 퍼져 나간 영혼의 ‘로큰롤’

동영상 고정 취소

[앵커]



무덥고 습한 날씨 속에 시원한 공연 한 편 만나보겠습니다.



모두가 '아니'라고 할 때 혼자만 '예'라고 답하기 쉽지 않죠.



큰 용기와 결단이 필요한데, 인종차별이 당연시되던 시대, 금기시되던 흑인들의 '로큰롤'을 백인 사회에 퍼뜨린 백인 DJ의 실제 이야기가 뮤지컬로 탄생했습니다.



김상협 기자입니다.



[리포트]



["여기는 다운, 다운, 언더그라운드!"]



인종차별이 극에 달했던 1950년대, 미국 남부 멤피스.



["길 잃은 날 구원해 준 내 영혼의 노래, 더 뮤직 오브 마이 소울!"]



백인 청년 휴이는 우연히 흑인 가수 펠리샤의 로큰롤을 듣게 되고.



["썸데이."]



백인 전용 방송국의 DJ에 응시하러 갔다가, 아무도 몰래 로큰롤 음악을 송출해 버립니다.



["리듬에 모든 걸 맡겨!"]



한 시대를 풍미한 로큰롤을 세상에 알린 이 첫 발걸음, 대부분의 사람이 관심을 두지 않던 화물차 운전기사 엘비스 프레슬리의 음악을 발굴해 낸 전설의 DJ 듀이 필립스의 실제 이야기입니다.



[정택운/DJ 휴이 역 : "흑인 음악을 사랑하고 그 흑인들의 무리에 들어가기 위해서 보여지는 진정성과 음악을 사랑하는 모습을 조금 잘 보여줘야 사람들도 그걸 이해할 수 있을 거라는 생각이 들어서…."]



편견에 맞선 휴이의 용기와 음악에 대한 열정을 그가 세상에 알린 로큰롤 노래들로 표현했습니다.



[정선아/펠리샤 역 : "한 시대를 풍미했던 그 로큰롤을 관객 여러분께 잘 들려드려야 되잖아요. 그러니까 공부를 좀 많이 했어요. 소울 음악도 많이 듣고, 또 보컬 레슨도 받고 …."]



무대 위에서 '하루의 무게는 잘 버텼나'고 묻는 주인공 휴이, 편견과 갈등에 지친 우리에게 작은 위로와 용기를 선사합니다.



KBS 뉴스 김상협입니다.



촬영기자:정민욱/영상편집:김형기/화면제공:(주)쇼노트



