강원도, 지역 산업 육성 전국 ‘최우수’
입력 2025.08.11 (07:44) 수정 2025.08.11 (08:37)
중소벤처기업부 주관 2025년도 지역산업육성사업 평가에서 강원도가 '최우수' 등급을 받았습니다.
'최우수' 등급은 전국 14개 시도 가운데 2곳에만 주어지는 최고 등급입니다.
강원도는 사업화 매출 686억 원 기록, 신규고용 283명 창출 등 당초 목표를 초과 달성해 좋은 평가를 받았습니다.
