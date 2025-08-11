중국 스마트 제조 시장 진출 ‘무역사절단’ 모집
입력 2025.08.11 (07:49) 수정 2025.08.11 (09:33)
부산시가 오는 10월 중국 텐진에 파견할 무역사절단을 모집합니다.
이번 사절달은 중국 내 스마트 제조 시장 확대에 맞춰 지역 기업의 수출 기반을 강화하고 중국 시장 판로를 개척하기 위해 마련됐습니다.
대상은 전년도 수출액 3천만 달러 이하의 부산지역 스마트 제조 기계·부품 중소기업으로 참가를 원하는 기업은 오는 14일까지 부산시에 참가 신청서 등을 제출하면 됩니다.
