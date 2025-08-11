부산대 6·25 참전 유공자 명비 건립 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산대가 '부산대 6.25 참전 유공자 명비 건립'을 재추진합니다.



부산대는 올해 안에 교내 학군단 주변에 6.25 참전 유공자 명비를 건립할 예정이라고 밝혔습니다.



또 명비에 '부산대학교'라는 명칭을 넣기로 했습니다.



부산대 출신 6.25 참전유공자는 250여 명으로 추산됩니다.



