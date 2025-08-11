고리원자력본부, 85억 원 규모 지원 사업 공모

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국수력원자력 고리원자력본부는 2026년도 한수원 지원 공모사업을 다음달 8일까지 모집합니다.



이번 지원 사업은 발전소 주변 지역 지원에 관한 법에 따라 인근 지역의 경제 활성화, 복지 향상 등을 위해 시행하는 것으로 예산 85억 원이 투입됩니다.



고리원전은 다음주 목요일 고리스포츠문화센터에서 사업 주민설명회를 개최할 예정입니다.



