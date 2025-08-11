부산콘서트홀 ‘교육용 오페라 시리즈’ 공연
입력 2025.08.11 (07:49) 수정 2025.08.11 (09:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산콘서트홀이 교육용 오페라 시리즈인 '헬로 오페라 마에스트로'를 다음 달부터 개최합니다.
부산시는 이탈리아 작곡가 치마로사의 오페라, '일 마에스트로 디 카펠라'를 한글로 각색해 가족 맞춤형 교육 오페라로 제작했습니다.
티켓은 오는 13일부터 부산콘서트홀 누리집 등에서 구매할 수 있습니다.
부산시는 이탈리아 작곡가 치마로사의 오페라, '일 마에스트로 디 카펠라'를 한글로 각색해 가족 맞춤형 교육 오페라로 제작했습니다.
티켓은 오는 13일부터 부산콘서트홀 누리집 등에서 구매할 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산콘서트홀 ‘교육용 오페라 시리즈’ 공연
-
- 입력 2025-08-11 07:49:37
- 수정2025-08-11 09:34:33
부산콘서트홀이 교육용 오페라 시리즈인 '헬로 오페라 마에스트로'를 다음 달부터 개최합니다.
부산시는 이탈리아 작곡가 치마로사의 오페라, '일 마에스트로 디 카펠라'를 한글로 각색해 가족 맞춤형 교육 오페라로 제작했습니다.
티켓은 오는 13일부터 부산콘서트홀 누리집 등에서 구매할 수 있습니다.
부산시는 이탈리아 작곡가 치마로사의 오페라, '일 마에스트로 디 카펠라'를 한글로 각색해 가족 맞춤형 교육 오페라로 제작했습니다.
티켓은 오는 13일부터 부산콘서트홀 누리집 등에서 구매할 수 있습니다.
-
-
김영록 기자 kiyuro@kbs.co.kr김영록 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.