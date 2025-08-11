부산 인디 커넥트 페스티벌 오는 15일 개막
국내외 인디게임을 한자리에서 만날 수 있는 '부산 인디 커넥트 페스티벌'이 오는 15일 벡스코에서 개막해 사흘간 펼쳐집니다.
올해 행사에는 41개국 592개 작품이 접수됐고, 이 가운데 250여개 게임이 전시됩니다.
또 인디게임 개발사와 관련 기업, 예비 창업자 등이 참석해 최신 인디게임 흐름을 살피는 콘퍼런스가 열립니다.
박선자 기자 psj30@kbs.co.kr
