뉴스광장(부산)

부산시 상수도사업본부 경영평가 ‘전국 1위’

입력 2025.08.11 (07:49) 수정 2025.08.11 (09:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

부산 인디 커넥트 페스티벌 오는 15일 개막

부산 인디 커넥트 페스티벌 오는 15일 개막
부산-서울 국내선 하늘길 운항 편수 급감

부산-서울 국내선 하늘길 운항 편수 급감

다음
부산시 상수도사업본부가 행정안전부 상수도 분야 지방공기업 경영평가에서, 전국 1위를 차지했습니다.

부산시 상수도사업본부는 조직·인적자원관리와 재무관리, 사회적 책임 등 18개 지표 평가에서 88.43점을 얻어 최고점을 받았습니다.

부산시 상수도사업본부는 2016년 이후 6회 연속 최우수 기관으로 선정됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부산시 상수도사업본부 경영평가 ‘전국 1위’
    • 입력 2025-08-11 07:49:45
    • 수정2025-08-11 09:34:33
    뉴스광장(부산)
부산시 상수도사업본부가 행정안전부 상수도 분야 지방공기업 경영평가에서, 전국 1위를 차지했습니다.

부산시 상수도사업본부는 조직·인적자원관리와 재무관리, 사회적 책임 등 18개 지표 평가에서 88.43점을 얻어 최고점을 받았습니다.

부산시 상수도사업본부는 2016년 이후 6회 연속 최우수 기관으로 선정됐습니다.
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 <br>압수수색 영장 집행

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 압수수색 영장 집행
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”

대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.