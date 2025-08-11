부산-서울 국내선 하늘길 운항 편수 급감

동영상 고정 취소

부산과 서울을 잇는 김포~김해공항 항공 노선의 운항 편수가 최근 크게 감소했습니다.



한국공항공사 자료를 보면 올해 1월부터 7월까지 김포~김해 노선 운항편은 8천7백여 편으로 지난해 만 2천9백여 편보다 4천 편 넘게 줄었습니다.



이는 에어부산의 김포-김해 운항편이 절반가량 줄었고, 다른 저비용 항공사들도 국제선 운항에 집중한 영향에 따른 것으로 조사됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!