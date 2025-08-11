울산 주거시설 경매 낙찰률 두 달째 전국 1위
입력 2025.08.11 (07:51) 수정 2025.08.11 (09:07)
울산의 주거시설 경매 낙찰률이 41%를 넘기며 2개월 연속 전국 1위를 기록했습니다.
경·공매 기업인 지지옥션에 따르면 지난 7월 울산의 주거시설을 대상으로 진행한 경매 167건 중 69건이 낙찰돼 전국에서 가장 높은 낙찰률을 보였습니다.
특히 울산 전체 주거시설 중 아파트 낙찰률은 52%로 가장 높았고, 아파트 낙찰가율은 89.3%로 5개월 만에 가장 높았습니다.
울산의 주거시설 경매 낙찰률이 41%를 넘기며 2개월 연속 전국 1위를 기록했습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
