울산 주거시설 경매 낙찰률 두 달째 전국 1위

울산의 주거시설 경매 낙찰률이 41%를 넘기며 2개월 연속 전국 1위를 기록했습니다.



경·공매 기업인 지지옥션에 따르면 지난 7월 울산의 주거시설을 대상으로 진행한 경매 167건 중 69건이 낙찰돼 전국에서 가장 높은 낙찰률을 보였습니다.



특히 울산 전체 주거시설 중 아파트 낙찰률은 52%로 가장 높았고, 아파트 낙찰가율은 89.3%로 5개월 만에 가장 높았습니다.



