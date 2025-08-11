울산 저연차 교사 퇴직률 해마다 증가
입력 2025.08.11 (07:51) 수정 2025.08.11 (09:07)
울산에서 교단을 떠나는 저연차 교사들이 해마다 늘고 있습니다.
국회 교육위원회 소속 김대식 의원이 교육부로부터 받은 자료를 보면 울산의 5년 미만 저연차 교사 퇴직률은 2022년 0.03%에서 2023년 0.07%, 2024년 0.11%로 늘었습니다.
지난해의 경우 7대 특·광역시 중 저연차 교사의 퇴직 비율이 가장 높았습니다.
