자녀 보는 앞에서 아내 폭행 30대 벌금형

동영상 고정 취소

울산지법은 어린 자녀가 보는 앞에서 아내를 폭행하고 욕설한 30대 A 씨에게 벌금 500만원을 선고했습니다.



A 씨는 지난해 11월 밤 울산 자택에서 술에 취해 초등학생 아들이 보고 있는데도 아내에게 욕설하고 뺨을 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 A 씨가 어린 자녀를 가정폭력에 그대로 노출해 정서적으로 학대했다고 판단했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!