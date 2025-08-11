자녀 보는 앞에서 아내 폭행 30대 벌금형
입력 2025.08.11 (07:51) 수정 2025.08.11 (09:08)
울산지법은 어린 자녀가 보는 앞에서 아내를 폭행하고 욕설한 30대 A 씨에게 벌금 500만원을 선고했습니다.
A 씨는 지난해 11월 밤 울산 자택에서 술에 취해 초등학생 아들이 보고 있는데도 아내에게 욕설하고 뺨을 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
재판부는 A 씨가 어린 자녀를 가정폭력에 그대로 노출해 정서적으로 학대했다고 판단했습니다.
황현규 기자 true@kbs.co.kr
