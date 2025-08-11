울산 중구, 중장년 1인 가구에 ‘응급 벨’ 설치

동영상 고정 취소

울산 중구가 이달 중순까지 중장년 1인 가구 50세대에 '안전지킴이 응급 벨'을 설치합니다.



선정 대상은 40세에서 64세의 1인 가구 가운데 건강·주거·경제적 위기 요인 등이 있는 가구입니다.



음성인식 기능을 갖추고 있는 응급 벨은 사용자가 비상 호출어를 외치면 자동으로 119상황실에 연결하고 보호자에게 긴급 문자를 발송합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!