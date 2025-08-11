농식품부, 매월 둘째 주 ‘농촌 관광 주간’ 지정
입력 2025.08.11 (07:57) 수정 2025.08.11 (09:38)
농림축산식품부가 이달부터 11월까지 매월 둘째 주를 '농촌 관광 주간'으로 지정하고, 할인 행사를 진행합니다.
이달에는 전국 85곳 농촌체험휴양마을에 대한 감상평을 등록하면 결제 금액의 10~20%를 상품권 등으로 환급하고, 다음 달에는 국가중요농업유산 인증사진을 SNS에 게시하면 상품권 등을 지급합니다.
농림축산식품부가 이달부터 11월까지 매월 둘째 주를 '농촌 관광 주간'으로 지정하고, 할인 행사를 진행합니다.
배수영 기자
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.