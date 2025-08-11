농식품부, 매월 둘째 주 ‘농촌 관광 주간’ 지정

동영상 고정 취소

농림축산식품부가 이달부터 11월까지 매월 둘째 주를 '농촌 관광 주간'으로 지정하고, 할인 행사를 진행합니다.



이달에는 전국 85곳 농촌체험휴양마을에 대한 감상평을 등록하면 결제 금액의 10~20%를 상품권 등으로 환급하고, 다음 달에는 국가중요농업유산 인증사진을 SNS에 게시하면 상품권 등을 지급합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!