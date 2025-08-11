경남 관광기념품점, 시군 상품 할인 행사…최대 10%

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 창원컨벤션센터에 있는 경남 관광기념품점에서 18개 시군 식품과 생활용품, 공예품 등을 할인 판매하는 특별전을 개최합니다.



이번 행사는 집중호우 피해가 큰 산청과 합천, 진주와 의령 등 6개 지역 상품을 10% 할인 판매하거나, 3만 원 이상 구매 고객에게 사은품을 지급하는 방식 등입니다.



