‘창녕 갈릭버거’ 오늘 재출시…지역 햇마늘 활용
입력 2025.08.11 (07:57) 수정 2025.08.11 (09:38)
창녕군이 한국맥도날드와 협력해 창녕산 햇마늘을 활용한 '창녕 갈릭버거'를 오늘(11일)부터 재출시합니다.
