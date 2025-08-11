‘창녕 갈릭버거’ 오늘 재출시…지역 햇마늘 활용

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창녕군이 한국맥도날드와 협력해 창녕산 햇마늘을 활용한 '창녕 갈릭버거'를 오늘(11일)부터 재출시합니다.



'창녕갈릭버거'는 2021년 첫선을 보인 뒤 모두 3차례 재출시됐으며, 이 과정에서 한국맥도날드는 창녕 마늘 170톤을 공급받았습니다.



