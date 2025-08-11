함양, 읍내 환승체계 도입 등 노선 체제 개편
입력 2025.08.11 (07:58)
함양군이 오늘(11일)부터 읍내 환승 체계 도입 등 농어촌버스 노선 체제를 개편합니다.
함양군은 함양읍을 도는 읍내 순환버스 1대를 운영하고, 안의면과 서상면 마을버스와 환승 체계로 연계합니다.
함양군은 운행 데이터를 분석해 노선 개편을 순차적으로 확대할 방침입니다.
