‘찾아가는 도립미술관’, 24일까지 사천서 전시
입력 2025.08.11 (07:58) 수정 2025.08.11 (09:40)
경남도립미술관의 '찾아가는 도립미술관' 세 번째 전시가 오는 24일까지 사천미술관에서 열립니다.
이번 전시는 '배가 머문 자리'라는 주제로, 이응노의 '산수'와 최운의 '삼천포 우중' 등 바다와 항구의 정경을 담은 도립미술관 소장품과 지역 작가들의 작품을 선보입니다.
경남도립미술관의 '찾아가는 도립미술관' 세 번째 전시가 오는 24일까지 사천미술관에서 열립니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr
