‘찾아가는 도립미술관’, 24일까지 사천서 전시

동영상 고정 취소

경남도립미술관의 '찾아가는 도립미술관' 세 번째 전시가 오는 24일까지 사천미술관에서 열립니다.



이번 전시는 '배가 머문 자리'라는 주제로, 이응노의 '산수'와 최운의 '삼천포 우중' 등 바다와 항구의 정경을 담은 도립미술관 소장품과 지역 작가들의 작품을 선보입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!