LH, 도시 ‘변천사’ 토지·주택 유물 공개 매입

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

한국토지주택공사, LH가 도시 발전 관련 문화유산 보존을 위해 토지·주택 관련 유물을 공개 매입합니다.



구입 대상은 국내외 토지와 주거, 도시의 변천을 볼 수 있는 지도나 도면, 모형, 건축재료 등으로 접수 기간은 오는 25일부터 닷새 동안입니다.



구입한 유물은 오는 10월 토지주택박물관 홈페이지 등에서 공개됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!