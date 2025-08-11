LH, 도시 ‘변천사’ 토지·주택 유물 공개 매입
입력 2025.08.11 (07:58) 수정 2025.08.11 (09:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국토지주택공사, LH가 도시 발전 관련 문화유산 보존을 위해 토지·주택 관련 유물을 공개 매입합니다.
구입 대상은 국내외 토지와 주거, 도시의 변천을 볼 수 있는 지도나 도면, 모형, 건축재료 등으로 접수 기간은 오는 25일부터 닷새 동안입니다.
구입한 유물은 오는 10월 토지주택박물관 홈페이지 등에서 공개됩니다.
구입 대상은 국내외 토지와 주거, 도시의 변천을 볼 수 있는 지도나 도면, 모형, 건축재료 등으로 접수 기간은 오는 25일부터 닷새 동안입니다.
구입한 유물은 오는 10월 토지주택박물관 홈페이지 등에서 공개됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- LH, 도시 ‘변천사’ 토지·주택 유물 공개 매입
-
- 입력 2025-08-11 07:58:14
- 수정2025-08-11 09:40:10
한국토지주택공사, LH가 도시 발전 관련 문화유산 보존을 위해 토지·주택 관련 유물을 공개 매입합니다.
구입 대상은 국내외 토지와 주거, 도시의 변천을 볼 수 있는 지도나 도면, 모형, 건축재료 등으로 접수 기간은 오는 25일부터 닷새 동안입니다.
구입한 유물은 오는 10월 토지주택박물관 홈페이지 등에서 공개됩니다.
구입 대상은 국내외 토지와 주거, 도시의 변천을 볼 수 있는 지도나 도면, 모형, 건축재료 등으로 접수 기간은 오는 25일부터 닷새 동안입니다.
구입한 유물은 오는 10월 토지주택박물관 홈페이지 등에서 공개됩니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.