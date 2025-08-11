NC다이노스, 광복절 홈 경기 태극 유니폼 착용

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로야구 NC 다이노스가 광복절인 오는 15일 홈 경기에서 태극 유니폼을 착용합니다.



한화 이글스와 광복절 홈 경기를 펼치는 NC는 독립운동가 김주석 선생의 자녀, 김언주 씨를 시구자로 선정하는 등 경기 중 광복절 관련 이벤트도 진행합니다.



