NC다이노스, 광복절 홈 경기 태극 유니폼 착용
입력 2025.08.11 (07:58) 수정 2025.08.11 (09:40)
프로야구 NC 다이노스가 광복절인 오는 15일 홈 경기에서 태극 유니폼을 착용합니다.
한화 이글스와 광복절 홈 경기를 펼치는 NC는 독립운동가 김주석 선생의 자녀, 김언주 씨를 시구자로 선정하는 등 경기 중 광복절 관련 이벤트도 진행합니다.
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr
