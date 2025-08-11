코로나19 입원 환자 3주 만에 2배로 늘어
입력 2025.08.11 (08:00) 수정 2025.08.11 (09:45)
코로나19 입원 환자가 3주 만에 2배로 늘었습니다.
질병관리청이 집계한 지난달 27일부터 이달 2일까지 코로나19로 병원급 의료기관에 입원한 환자 수는 2백 20명으로 3주 전의 약 2배였습니다.
상급종합병원과 의원급 의료기관 입원 환자도 4주 연속 증가해, 고위험군을 중심으로 철저한 예방이 필요하다고 질병청은 당부했습니다.
