코로나19 입원 환자 3주 만에 2배로 늘어

동영상 고정 취소

코로나19 입원 환자가 3주 만에 2배로 늘었습니다.



질병관리청이 집계한 지난달 27일부터 이달 2일까지 코로나19로 병원급 의료기관에 입원한 환자 수는 2백 20명으로 3주 전의 약 2배였습니다.



상급종합병원과 의원급 의료기관 입원 환자도 4주 연속 증가해, 고위험군을 중심으로 철저한 예방이 필요하다고 질병청은 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!