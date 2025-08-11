경주·문경, ‘교육 발전 특구’ 시범 지역 지정

동영상 고정 취소

교육부 주관 교육발전특구 시범지역으로 경주와 문경이 추가 지정됐습니다.



이번 지정으로 경주시는 풍부한 관광 자원을 바탕으로 관광산업 인재 양성에 집중하고, 자동차 소재 부품과 원자력에너지 산업 인재 양성 체계도 구축합니다.



또 문경시는 오미자 등 지역 특화 자원과 특색을 살린 교육 프로그램을 개발하고 지역 주민들의 적극적인 참여를 유도합니다.



