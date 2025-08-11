대구 아파트 분양 전망 지수 하락
입력 2025.08.11 (08:00)
대구의 아파트 분양 전망 지수가 넉 달 만에 하락세로 돌아섰습니다.
주택산업연구원이 조사한 이달 대구의 아파트 분양 전망 지수는 81.8로 전월 대비 12.9포인트 떨어지며 석 달간의 상승세를 멈췄습니다.
연구원은 수도권의 강력한 대출 규제에 이어 추가 규제 가능성을 염려하는 심리가 반영된 것으로 분석했습니다.
