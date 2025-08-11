대구 아파트 분양 전망 지수 하락

동영상 고정 취소

대구의 아파트 분양 전망 지수가 넉 달 만에 하락세로 돌아섰습니다.



주택산업연구원이 조사한 이달 대구의 아파트 분양 전망 지수는 81.8로 전월 대비 12.9포인트 떨어지며 석 달간의 상승세를 멈췄습니다.



연구원은 수도권의 강력한 대출 규제에 이어 추가 규제 가능성을 염려하는 심리가 반영된 것으로 분석했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!