HS화성, ‘중대재해 예방’ 안전관리 강화

동영상 고정 취소

HS화성이 최근 전국에서 잇따르는 건설 현장 중대재해 근절을 위해 전사적 안전 관리 강화에 나섰습니다.



HS화성은 안전관리 체계를 예방 중심으로 전환하고 전체 건설현장에 중대재해 근절을 핵심 기조로 한 대응 지침을 전파했습니다.



또, 모든 작업자가 대응 지침을 스마트폰을 통해 수시로 확인할 수 있도록 온라인 문서 형태로 개편할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!