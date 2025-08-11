HS화성, ‘중대재해 예방’ 안전관리 강화
입력 2025.08.11 (08:00) 수정 2025.08.11 (09:45)
HS화성이 최근 전국에서 잇따르는 건설 현장 중대재해 근절을 위해 전사적 안전 관리 강화에 나섰습니다.
HS화성은 안전관리 체계를 예방 중심으로 전환하고 전체 건설현장에 중대재해 근절을 핵심 기조로 한 대응 지침을 전파했습니다.
또, 모든 작업자가 대응 지침을 스마트폰을 통해 수시로 확인할 수 있도록 온라인 문서 형태로 개편할 방침입니다.
