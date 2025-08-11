대구 신보, 중소기업·소상공인 금융지원 시행
입력 2025.08.11 (08:00) 수정 2025.08.11 (09:45)
대구신용보증재단이 지역 중소기업, 소상공인을 위해 농협은행과 390억 원 규모의 금융지원 협약보증을 시행합니다.
대상은 대구시에 사업자 등록을 한 중소기업과 소상공인으로, 최대 4억 원 한도에서 연 0.9% 고정금리로 보증을 지원합니다.
또 대구시 경영안전자금과 연계하면 연간 최대 2.2%의 이자 지원을 받을 수 있습니다.
정혜미 기자 with@kbs.co.kr
