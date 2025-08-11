뉴스광장(대구)

제3회 삼보미술상 ‘신준민 작가’ 수상

입력 2025.08.11 (08:01) 수정 2025.08.11 (09:46)

삼보모터스가 수여하는 제3회 삼보미술상 수상 작가로 신준민 작가가 선정됐습니다.

신준민 작가는 대구문화예술회관에서 열리고 있는 ‘올해의 청년 작가전’에서 다른 4명의 후보를 제치고 미술상과 함께 상금 3천만 원을 받았습니다.

대구 출신의 신 작가는 자연과 인공의 빛으로 비친 사물 등을 작품화하는 작가로 대구 화단에서 주목받는 청년 화가입니다.

권기준
권기준 기자

