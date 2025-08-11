제3회 삼보미술상 ‘신준민 작가’ 수상

동영상 고정 취소

삼보모터스가 수여하는 제3회 삼보미술상 수상 작가로 신준민 작가가 선정됐습니다.



신준민 작가는 대구문화예술회관에서 열리고 있는 ‘올해의 청년 작가전’에서 다른 4명의 후보를 제치고 미술상과 함께 상금 3천만 원을 받았습니다.



대구 출신의 신 작가는 자연과 인공의 빛으로 비친 사물 등을 작품화하는 작가로 대구 화단에서 주목받는 청년 화가입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!