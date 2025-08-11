해남 등 3곳 가을배추 무름병 재해보험 시범 운영
입력 2025.08.11 (08:05) 수정 2025.08.11 (09:16)
농림축산식품부가 농작물재해보험 품목으로 자연 재해성 가을배추 무름병을 시범 도입합니다.
대상 지역은 전남 해남과 충북 괴산과 경북 영양 세 곳이며, 내일(11일)부터 다음 달 12일까지 지역 농축협을 방문해 가입할 수 있습니다.
자연 재해성 병충해는 농업인의 방제 노력에도 기상 여건으로 인해 불가피하게 발생하는 병충해 피해로, 농업 경영상 관리 소홀로 발생하는 병충해와 구분됩니다.
