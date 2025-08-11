광주 금남로·충장로 공실률 심화…첨단지구 상권도 ‘흔들’

동영상 고정 취소

광주 대표 상권이었던 금남로와 충장로의 공실률이 전국 최상위권에 오르는 등 공실률이 심화하고 있습니다.



한국부동산원에 따르면 올해 2분기 광주 동구 금남로·충장로 6층 이상 오피스 공실률은 44.83%로, 울산 산정동 48.85%에 이어 전국 두 번째로 높았습니다.



상가 공실률도 집합상가는 25.11%, 중대형 상가는 26.4%로 높게 나타났습니다.



전남대 주변 역시 중대형 상가 공실률이 37.11%로 3곳 중 1곳이 비어있고, 한때 신흥 상권으로 꼽히며 인기를 끌었던 첨단 1지구도 지난해 4분기부터 10% 이상의 공실률을 보이고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!