[날씨] 광주·전남 모레까지 비…남해안 100mm↑

동영상 고정 취소

물러났던 정체전선이 다시 북상하면서 광주와 전남 지역에도 비가 내리겠습니다.



오늘 오전에 비가 시작해서 대부분 지역은 내일 밤까지 오락가락 내리겠고요,



일부 전남 해안은 모레 아침까지도 이어지겠습니다.



특히 오늘 오후 전남 남해안에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내릴 수 있겠습니다.



우선 내일까지 예상되는 비의 양은 전남 남해안에 최고 100mm 이상, 광주와 전남 내륙에 10~60mm입니다.



오늘 대체로 흐린 하늘 보이고 있습니다.



아침까지 일부 지역은 안개가 짙게 끼겠습니다.



다음은 자세한 지역별 기온입니다.



아침 기온 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,



한낮 기온은 광주와 나주 28도까지 오르겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 27도, 고흥 28도가 예상되고요,



습도가 높아 후텁지근하겠습니다.



목포의 한낮 기온 27도, 무안과 해남 28도로 어제와 비슷하거나 1도~3도가량 낮겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 27도~28도가 예상됩니다.



바다의 물결은 남해서부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.



비가 내리면서 더위가 주춤하다가 주 후반부터 다시 더워지겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!