뉴스광장(광주)

[날씨] 광주·전남 모레까지 비…남해안 100mm↑

입력 2025.08.11 (08:06) 수정 2025.08.11 (09:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

금호타이어 공장 해체 폐기물 “덤프트럭 4천여 대 분량”

금호타이어 공장 해체 폐기물 “덤프트럭 4천여 대 분량”
[뉴스광장 광주·전남 클로징]

[뉴스광장 광주·전남 클로징]

다음
물러났던 정체전선이 다시 북상하면서 광주와 전남 지역에도 비가 내리겠습니다.

오늘 오전에 비가 시작해서 대부분 지역은 내일 밤까지 오락가락 내리겠고요,

일부 전남 해안은 모레 아침까지도 이어지겠습니다.

특히 오늘 오후 전남 남해안에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내릴 수 있겠습니다.

우선 내일까지 예상되는 비의 양은 전남 남해안에 최고 100mm 이상, 광주와 전남 내륙에 10~60mm입니다.

오늘 대체로 흐린 하늘 보이고 있습니다.

아침까지 일부 지역은 안개가 짙게 끼겠습니다.

다음은 자세한 지역별 기온입니다.

아침 기온 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,

한낮 기온은 광주와 나주 28도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 27도, 고흥 28도가 예상되고요,

습도가 높아 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 27도, 무안과 해남 28도로 어제와 비슷하거나 1도~3도가량 낮겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 27도~28도가 예상됩니다.

바다의 물결은 남해서부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.

비가 내리면서 더위가 주춤하다가 주 후반부터 다시 더워지겠습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 광주·전남 모레까지 비…남해안 100mm↑
    • 입력 2025-08-11 08:06:43
    • 수정2025-08-11 09:17:31
    뉴스광장(광주)
물러났던 정체전선이 다시 북상하면서 광주와 전남 지역에도 비가 내리겠습니다.

오늘 오전에 비가 시작해서 대부분 지역은 내일 밤까지 오락가락 내리겠고요,

일부 전남 해안은 모레 아침까지도 이어지겠습니다.

특히 오늘 오후 전남 남해안에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내릴 수 있겠습니다.

우선 내일까지 예상되는 비의 양은 전남 남해안에 최고 100mm 이상, 광주와 전남 내륙에 10~60mm입니다.

오늘 대체로 흐린 하늘 보이고 있습니다.

아침까지 일부 지역은 안개가 짙게 끼겠습니다.

다음은 자세한 지역별 기온입니다.

아침 기온 어제와 비슷하게 시작하고 있고요,

한낮 기온은 광주와 나주 28도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 27도, 고흥 28도가 예상되고요,

습도가 높아 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 27도, 무안과 해남 28도로 어제와 비슷하거나 1도~3도가량 낮겠습니다.

신안을 비롯한 도서 지역은 27도~28도가 예상됩니다.

바다의 물결은 남해서부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.

비가 내리면서 더위가 주춤하다가 주 후반부터 다시 더워지겠습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 <br>압수수색 영장 집행

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 압수수색 영장 집행
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ <br>관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”

대통령실 “베트남 서기장 첫 국빈 방문, 국익 중심 실용외교 신호탄”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.