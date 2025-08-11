LIV 골프 장유빈, 12번째 출전 대회서 공동 39위

LIV 골프에 뛰어든 장유빈이 12번째 대회에서도 상위권에 진입하지 못했다.



장유빈은 11일(한국시간) 미국 일리노이주 보일링브룩 골프 클럽(파71)에서 열린 LIV 골프 미국 시카고 대회(총상금 2천500만달러) 최종 라운드에서 1오버파 72타를 쳤다.



버디 2개에 보기 3개를 곁들였다.



사흘 동안 2오버파 215타를 써낸 장유빈은 공동 39위에 그쳤다.



대회 출전 선수 54명 가운데 38명이 장유빈을 앞질렀고, 11명만 장유빈보다 더 많은 타수를 쳤다.



올해 LIV 골프에 합류한 장유빈은 이번이 12번째 출전이다.



그는 지난달 28일 끝난 영국 대회에서 공동 21위에 오른 게 최고 성적이다.



장유빈은 앞으로 남은 2차례 정규 시즌 대회에서 극적인 반등이 없는 한 내년 출전권을 보장받기 어려운 처지다.



딘 버미스터(남아프리카공화국)는 연장전 끝에 LIV 골프 두 번째 우승을 차지했다.



2타 차 선두로 최종 라운드를 시작한 버미스터는 이븐파 71타를 쳤고, 나란히 2타씩을 줄인 욘 람과 호세 루이스 바예스테르(이상 스페인)와 함께 9언더파 204타로 연장전을 벌였다.



18번 홀(파4)에서 치른 연장전에서 버미스터는 혼자 버디를 잡아냈다.



시즌 첫 우승이자 작년 미국 마이애미 대회에 이어 LIV 골프 통산 두 번째 정상이다.



버미스터가 속한 스팅어GC는 단체전 우승도 거머쥐어 버미스터는 개인전 우승 상금 400만달러에 단체전 우승 상금 300만달러의 25%인 75만달러를 합쳐 475만 달러를 손에 넣었다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



