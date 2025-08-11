돌봄 공백 아동 가정에 화재감지기 등 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

전북도소방본부는 돌봄 공백 어린이가 있는 가정에 화재 감지기 등을 무상 지원합니다.



신청하려면 살고 있는 아파트에 자동소화장치가 없고, 초등학생 이하 자녀가 있는 등 일정 조건을 갖춰야 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!