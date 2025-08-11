세종시, ‘아름다운 정원 경연대회’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

세종시가 다음 달 12일까지 시민들이 직접 가꾼 정원을 소개하는 '아름다운 정원 경연대회'를 개최합니다.



공모 분야는 아파트 베란다 등에 조성한 개인정원과 기관이나 학교의 공공정원, 마을정원 등입니다.



공모 접수는 세종시 누리집에서 하면 되며 분야별 수상자에게는 인증 동판을 수여됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!